10 серпня у Чернівцях без світла буде декілька десятків вулиць

У четвер, 10 серпня, у Чернівцях локальне відключення енергопостачання. Про це пише “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Ворошиловградська 1-19, 4-10

пров. Ворошиловгр. 1,2,2г-10,14,20

2-й пров. Залiщицький 1-13,

вул.Ладозька 1-9, 2-18

вул.Маковея 36

вул.Перлинна 1-19,4-14

пров.Перлинний 3-7,

вул.Стрийська 73-97, 72-100

вул.Ходорiвська 8-84, 15-63а

2. Через заміну КТП-504 з 9:00 до 18:00 без світла будуть:

вул.Сторожинецька 139-141,203,205,190-200,200а

вул.Сторожинецька 125А-137,180-186

вул.Сторожинецька 188,188а,188б

вул.Чугуївська вся

вул.Ангарська 2-10, 1-13

вул.Будного Степана 9

вул.Лисянська 1,2,4,18,20,29

вул.Путильська 1-17г, 2-22

вул.Хрещатинська 12-16, 23-33

вул.Хрещатинська 18-26б, 35-41

вул.Хрещатинська 20в,20е

вул.Марморожська 1-17,2-10,

вул.Мукачiвська 43,44-48

вул.Сторожинецька 115-125, 156-178

вул.Марморожська 19-41,12-22,

вул.Хрещатинська 43