У четвер, 10 серпня, у Чернівцях локальне відключення енергопостачання. Про це пише “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Ворошиловградська 1-19, 4-10
пров. Ворошиловгр. 1,2,2г-10,14,20
2-й пров. Залiщицький 1-13,
вул.Ладозька 1-9, 2-18
вул.Маковея 36
вул.Перлинна 1-19,4-14
пров.Перлинний 3-7,
вул.Стрийська 73-97, 72-100
вул.Ходорiвська 8-84, 15-63а
2. Через заміну КТП-504 з 9:00 до 18:00 без світла будуть:
вул.Сторожинецька 139-141,203,205,190-200,200а
вул.Сторожинецька 125А-137,180-186
вул.Сторожинецька 188,188а,188б
вул.Чугуївська вся
вул.Ангарська 2-10, 1-13
вул.Будного Степана 9
вул.Лисянська 1,2,4,18,20,29
вул.Путильська 1-17г, 2-22
вул.Хрещатинська 12-16, 23-33
вул.Хрещатинська 18-26б, 35-41
вул.Хрещатинська 20в,20е
вул.Марморожська 1-17,2-10,
вул.Мукачiвська 43,44-48
вул.Сторожинецька 115-125, 156-178
вул.Марморожська 19-41,12-22,
вул.Хрещатинська 43
10 серпня у Чернівцях без світла буде декілька десятків вулиць
У четвер, 10 серпня, у Чернівцях локальне відключення енергопостачання. Про це пише “Чернівціобленерго”.