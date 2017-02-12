Завтра, 13 лютого, у Чернівцях очікується локальне відключення електропостачання. Про це йдеться на сайті Чернівціобленерго. Перевірте, чи буде світло у Вас!
1. У зв’язку з проведенням технічного обслуговування з 9:00 до 14:30 світла не буде на наступних вулицях:
вул.Гакмана 7(санепідемстанц.)
вул.Головна 32-36
вул.Головна 63( «Час поїсти»)
Головна 65-67
вул.Головна 69-73
вул.Головна 75-79
вул.Головна 81
вул.Кохановського 2
вул.Кохановського 3-7 (БТІ)
вул.Кохановського 4-12,
вул.Кохановського 7 (більярдна)
вул.Кобилянської О. 18-26.
2. Через чистку траси з 9:00 до 16:30 світла не буде:
вул.Байкальська 1-3, 2-6
вул.Московська 1-65, 2-96
вул.Карбулицького 1,3-19
вул.Кленова 1-7,2-6
пров. Карбулицького 2-4,1-13,13а
ІІІ пров. Карбулицького 1-3,2-8
вул.Я.Мудрого 165а,165б,183
13 лютого у Чернівцях локальне відключення світла
Завтра, 13 лютого, у Чернівцях очікується локальне відключення електропостачання. Про це йдеться на сайті Чернівціобленерго. Перевірте, чи буде світло у Вас!