13 лютого у Чернівцях локальне відключення світла

Завтра, 13 лютого, у Чернівцях очікується локальне відключення електропостачання. Про це йдеться на сайті Чернівціобленерго. Перевірте, чи буде світло у Вас!

1. У зв’язку з проведенням технічного обслуговування з 9:00 до 14:30 світла не буде на наступних вулицях:

вул.Гакмана 7(санепідемстанц.)

вул.Головна 32-36

вул.Головна 63( «Час поїсти»)

Головна 65-67

вул.Головна 69-73

вул.Головна 75-79

вул.Головна 81

вул.Кохановського 2

вул.Кохановського 3-7 (БТІ)

вул.Кохановського 4-12,

вул.Кохановського 7 (більярдна)

вул.Кобилянської О. 18-26.

2. Через чистку траси з 9:00 до 16:30 світла не буде:

вул.Байкальська 1-3, 2-6

вул.Московська 1-65, 2-96

вул.Карбулицького 1,3-19

вул.Кленова 1-7,2-6

пров. Карбулицького 2-4,1-13,13а

ІІІ пров. Карбулицького 1-3,2-8

вул.Я.Мудрого 165а,165б,183