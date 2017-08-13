Завтра, 14 серпня, у Чернівцях чергові відключення енергопостачання. Про це пише “Чернівціобленерго”.
Відключення відбудуться у зв’язку з проведенням чистки траси.
Відтак, у понеділок з 9:00 до 17:00 без світла будуть наступні вулиці:
пр. Ковалевськ. весь
вул.Софії Ковалевської 3-27, 2-26
1-й пр. Ходорiвський 22-42, 27-43
2-й пр. Ходорiвський 27-59, 28-46
3-й пр. Ходорiвський 1-13, 2-20
4-й пр. Ходорівський 1-9, 4-18
вул.Яснопольська 2-20,
14 серпня без світла опиниться частина Роши
Завтра, 14 серпня, у Чернівцях чергові відключення енергопостачання. Про це пише “Чернівціобленерго”.