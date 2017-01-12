15 бійців-добровольців УДА «Правий сектор» та ОШР «Карпатська Січ» визнані учасниками бойових дій

Перших 15 бійців-добровольців УДА та ОШР «Карпатська Січ» визнані учасниками бойових дій на території Буковини.

Про це на сторінці у Фейсбуці повідомив заступник голови Чернівецької облради Віталій Мельничук.

За його словами, 12 січня відбулося друге засідання обласної комісії з питань визнання добровольців учасниками бойових дій.

До сьогоднішнього засідання увесь пакет документів для прийняття рішення на комісії був підготовлений по 15 бійцях-добровольцях УДА «Правий сектор» та ОШР «Карпатська Січ».

За всіх бійців члени комісії проголосували одноголосно.

«На завершення засідання щиро привітав бійців-добровольців з отриманням статусу учасників бойових дій на території Чернівецької області», – поділився посадовець.