15 січня у Чернівцях пройде «Маланка – Фест». Перелік вулиць, де буде повністю перекрито рух транспорту

15 січня у Чернівцях відбудеться щорічний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка – Фест».

Організатори повідомляють, що маршрут ходи маланкарів буде таким: площа Філармонія – вул. Заньковецька – Університетська – вул. Штейнбарга – площа Театральна – вул. Котляревського – Соборна площа – вул. Франка – Центральна площа.

У зв’язку із цим, патрульна поліція закликає водіїв з проханням з 14 по 15 січня перепаркувати свої автівки з вказаних вулиць для безперешкодного проїзду учасників заходу.

Окрім того, у неділю, 15 січня, з 6 год ранку по 19 год вечора на вказаних вулицях буде повністю перекрито рух.