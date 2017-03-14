16 березня у місті розпочнеться німецькомовний фестиваль

Незабаром у Чернівцях відбудеться німецькомовний театральний фестиваль. Про це пише molbuk.ua. Фестиваль триватиме 3 дні – з 16 до 18 березня у Центральному Палаці культури, що на пл. Театральній, 3.

В рамках театрального фестивалю BRECHT.CZERNOWITZ виступлять театральні групи з Тімішоари(Румунія), Києва, Кременчука, Хмельницького та Чернівців. Також відбудеться майстер-клас за участі тренерів з Німеччини (Томас Нісе), Росії (Борис Лейнвебер) та Румінії (Ізольде Кобєц).

Пропонуємо ознайомитися з програмою фестивалю: