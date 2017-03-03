16-річний юнак «відсидить» 12 років за жорстоке вбивство пенсіонера

У Херсонській області засудили 16-річного підлітка, який жорстоко вбив пенсіонера.

Як повідомили у прес-службі поліції Херсонської області, в Олешківському районі 16-річний юнак вбив 84-річного пенсіонера. Підліток завдав старенькому 18 ударів лопатою по голові та 70 ударів ножем у різні частини тіла. Після цього вкрав 1500 гривень та втік.

Вже через декілька годин правоохоронці затримали особу, а також встановили обставини злочину.

Виявилося, що того вечора родина перебувала у гостях у потерпілого. Уночі хлопець повернувся до будинку пенсіонера, щоб вкрасти мотор. Господар у той момент вийшов з дому, де між ними виник конфлікт. Підліток не вагаючись побив 84-річного чоловіка по голові, а потім завдав численні ножові поранення та забрав гроші.

Тільки вранці юнак розповів батькам про злочин. Замість того, щоб звернутися до поліцейських вони вирішили втекти з села та переховувались у лісопосадці.

Нещодавно суд визнав винним юнака та призначив 12 років ув’язнення.