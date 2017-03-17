17 березня – останній день реєстрації на ЗНО

Сьогодні, 17 березня, закривається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Про це пише прес-служба УЦОЯО.

Повідомляється, що станом на 14 березня 2017 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні вже зареєстровано 181 732 особи. Найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській області (15 991), місті Києві (13 456), Харківській (13 349), Львівській (12 162), Одеській (11 492) областях.

Відомо також на що реєструється більшість абітурієнтів. Так, цього року найбільше осіб виявило складати ЗНО з української мови і літератури – 181 232, історії України – 137 228, математики – 86 336. Четвертим за популярністю предметом є біологія (66 459), п’ятим – англійська мова (64 478).

УЦОЯО наполегливо радить не зволікати з відправленням документів до регіонального центру.