17-річна чернівчанка, яка повісилась у власному помешканні була студенткою Фінансово-економічного коледжу

Днями у Чернівцях трапилася трагедія – повісилась 17-річна дівчина.

Загибла навчалася у Фінансово-економічному коледжі Буковинського державного фінансово-економічного університету. Була студенткою 3-го курсу «Правознавства».

Як розповіли у коледжі, дівчина не змогла пережити втрату свого 16-річного товариша, який покінчив життя самогубством.

«Через тиждень після смерті товариша теж повісилася», – розповіла студентка коледжу, Настя, – повідомляє «Gazeta.ua».

Відомо, що юнак був учасником гри «синій кит» і виконав останнє завдання. Дівчина участі в грі не брала.

У коледжі повідомляють, що дівчина була гарною студенткою і після смерті товариша ходила на пари. «Проте була дуже сумною. Усі шоковані цією трагедією. Підлітки були з хороших сімей», – йдеться у повідомленні.