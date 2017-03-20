17-річний буковинець за зґвалтування своєї ровесниці “відсидить” 7 років

Герцаївський районний суд визнав винним 17-річного буковинця, який зґвалтував свою ровесницю.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Інцидент стався у квітні 2015 року. 17-річний житель с. Іспас Вижницького району, перебуваючи в нетверезому стані всупереч волі 17-річної односельчанки, вступив з нею в насильницький статевий акт.

Щоб уникнути відповідальності юнак 1,5 роки переховувався від слідства. Згодом зловмисника було знайдено.

Наразі суд визнав буковинця винним та призначив 7 років позбавлення волі.