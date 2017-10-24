17-річний мотогонщик з Буковини виграв кубок України

17-річний житель Кіцманщини Максим Купіна став учасником фіналу кубока України з мотокросу, що проходив 22 жовтня в м. Сміла Черкаської області.

У всеукраїнських змаганнях взяли участь 90 спортсменів з різних областей. Вони змагалися у трьох вікових категорія та у п’яти класах мотоциклів.

Протягом двох днів у кожній категорії відбулося по 2 заїзди.

Не зважаючи на погодні умови, буковинець став володарем кубка України 2017 р. МХ-250 з кантрі-кросу. Окрім цього, у підсумку нинішнього року він чемпіон України МХ 125 з мотокросу та чемпіон України МХ 125 з флет-треку, – повідомляє “Вільне життя”.