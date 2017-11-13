18 листопада у Чернівцях перекриють ряд вулиць

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку під час проведення патріаршої божественної літургії у Співкатедральному Соборі Успення Пресвятої Богородиці з 9 до 15 години 18 листопада заборонена стоянка та часткове обмеження руху транспорту по вул.М.Ломоносова, А.Шептицького на ділянці від вул.Турецької до вул.М.Садовського та вул.Турецькій для паркування транспорту учасників літургії.

Окрім цього, з 11 до 15 години 18 листопада 2017 року буде повне перекриття руху транспортних засобів по вул. Руській на ділянці від вул.Української до вул.Вірменської та вул.М.Садовського на ділянці від вул.Руської до вул.Шкільної.