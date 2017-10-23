19-річний буковинець обікрав автомобіль

Правоохоронці затримали юного зловмисника, який обікрав автомобіль.

Як повідомили у поліції, днями надійшло звернення від 24-річного жителя села Колінківці Хотинського району, який розповів, що з його автомобіля викрали барсетку з документами, серед яких були паспорт громадянина України, закордонний паспорт та документи на транспортний засіб.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Виявилось, що це 19-річний житель села Бочківці Хотинського району, який вже має кримінальне минуле.

Викрадені речі поліцейські відшукали та повернули власнику.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.