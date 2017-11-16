19-річний чернівчанин “позичив” у жінки телефон, втік з ним та продав (ФОТО)

19-річний чернівчанин “позичив” у незнайомої жінки мобільний телефон на вулиці, втік з ним, а пізніше продав. Про це пише ГУ НП в Чернівецькій області.

Жертвою шахрайської діяльності стала 33-річна жителька міста.

Увечері до заявниці підійшов незнайомець та попросив скористатися її мобільним пристроєм (“Самсунг Гелексі А5”), пояснивши, що у його власному стільниковому телефоні розряджена акумуляторна батарея. Отримавши бажане, молодик за мить припинив щойно почату телефонну розмову та втік разом з гаджетом власниці. Мобільний пристрій шахрай невдовзі продав.

У ході розшукових заходів та клопіткої роботи, поліцейські виявили втрачений мобільний пристрій та встановили особу зловмисника. 19-річний чернівчанин пояснив, що скоїв правопорушення через те, що телефон прийшовся йому до вподоби.



За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статі 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.