2-річний Назарчик потребує допомоги небайдужих буковинців

2-річний Назарчик Думанський з села Долиняни Хотинського району, якому поставили діагноз ДЦП, продовжує боротися за здоров’я. Батьки дитини усіма силами прагнуть поставити його на ноги.

Завдяки небайдужим буковинцям, під час благодійного концерту було зібрано 40 тисяч гривень, які було спрямовано на лікування. Втім, на курс лікування (три місяці), яке заплановане у Китаї потрібно 280 тисяч. Поїздка запланована на 2 вересня.

“Хоч би назбирати на один місяць лікування.Часу залишилося зовсім мало. Квитки на літак до Пекіна ми змогли купити самотужки, це понад 17 тисяч гривень, а на курс реабілітації за кордоном змушені просити кошти у добрих людей. Допоможіть, хто скільки може, щоб наша найбільша мрія, що синочок зможе самостійно ходити, стала реальністю”, – розповіла матір хлопчика Галина.

Рідні Назарчика щиро сподіваються, що їм вдасться зібрати необхідну суму, що дозволить отримати шанс на одужання.

Кошти можна перерахувати на карту ПриватБанку 5168 7572 2366 7306. Отримувач Думанська Галина Анатоліївна. Тел. 098-756-01-28.

Джерело: “Хотинські вісті”.