20 лютого у Чернівцях без світла залишаться більше 50-ти вулиць (Список)

вул.Київська 13-31,
пров.Київський 1-9,
вул.Нагiрна 7б(адмінкорпус ЧНУ), 12-16,11-15, 18-46,17-29,
вул.Пирогова 1-27, 2-42,
вул.Полтавська 1, 6-8, 2-4,
пров. Полтавський 1,2,4,
вул.Харкiвська 1-45, 2-44а,
1, 2-й пр. Харкiвський
вул.Стеценко 1-9, 2-22,
З 9 до 15 -ї години:
вул.Борщiвська 1-15,10-32
вул.Обертинська 1-21, 2-26
З 9 до 16 -ї години:
вул.Благоєва 1-3, 2-8
вул.Iспасiвська 1-7, 2-14
вул.Казанська 1-17,2-10
вул.Курильська 34, 1-5, 2-26
вул.Маршала Рибалка 1-25, 2-30
вул.Ростицька 17-29, 20а,22,26-32
вул.Селятинська 3,3а,17-39, 24-44
вул.Сергiївська 2-8,
пров. Стрийський 2,18,
1-й пр. Ходорiвський 1-25, 2-20
2-й пр. Ходорiвський 2-26,1-25
пров.Яснопольський
З 9 до 17 -ї години:
вул.Байкальська 8-26, 7-27
пров. Байкальський 2,4,6
вул.Кленова 9-27,8-20,
вул.Учительська 66-104, 71-105,53,65, 107-159, 106-152 1, 2
пр. Учительський всi
вул.Гуцульська 1-19,2-18
вул.Незалежностi 19-31,20-30, 1-17,17а,2-18
вул.Штали Мирона 1-27,2-20
вул.І.Підкови Р-н малопов. забудов,15-61, 20а-32
вул.Чужбинського вся
вул.Возз’єднання 1-17, 2-12,19-21а, 22-26, 23-55,30-40
пров. Возз’єднання 1-31, 2-36
вул.Цiлинна 1-67, 2-72
вул.Верховинська 24-54, 58,60,
вул.Каштанова 5-69, 4-40
вул.Кузнецова 18, 19-21
вул.Можайського 1-69, 2-60
вул.Уманська 2-54,9-33
1-й пр. Можайського 1-33,4-8
2-й пр. Можайського 1-9,4-28
вул.Варшавська 14-46,19-63, 2-12,1-17
пров. Варшавський 1-17, 6-24
вул.Каштанова 44-82,73-113
вул.Кузнецова 4-16,1-17
пров. Цiлинний 1-7, 2-12
вул.Гуцульська 20-34,21-35,
1-й пров. Пiдкови I. 1-13,2-14
2-й пров. Пiдкови I. 2-12,
3-й пров. Пiдкови I. 1-5,2-4
вул.Камiнна 1-35,
вул.Симоненка 30-40
вул.Юрія Липи 17.