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четвер, Січень 12, 2017
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Веб-камери
пл. Філармонії
пл. Соборна (гірка)
пл. Соборна (ялинка)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
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20 сесія Чернівецької міської ради 12.01.2016
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20 сесія Чернівецької міської ради 12.01.2016
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