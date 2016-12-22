Закрити
Головна
Веб-камери
пл. Філармонії
пл. Соборна (камера 2)
пл. Соборна (камера 1)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
Центральна площа
Про нас
четвер, Грудень 22, 2016
Головна
Веб-камери
пл. Філармонії
пл. Соборна (камера 2)
пл. Соборна (камера 1)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
Центральна площа
Про нас
додому
Відео
20 сесія Чернівецької міської ради 22.12.2016
Відео
Діяльність влади
Сесії міської ради
20 сесія Чернівецької міської ради 22.12.2016
22.12.2016
СТАТТІ ПО ТЕМІ
Кримінал
Поліція розшукує жартівника, який “замінував” заклад відпочинку в Чернівцях
Культура
“Маленькі Чудеса в Муніципальній”. В Чернівцях відкрилася цікава виставка
Новини
Депутати міськради не підтримали рішення про придбання нових тролейбусів: О. Каспрук звернувся до чернівчан
БЕЗ КОМЕНТАРІВ
НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ
скасувати відповідь
−
2
=
5
Останні новини
Поліція розшукує жартівника, який “замінував” заклад відпочинку в Чернівцях
Кримінал
22.12.2016
Зараз потрапити до Румунії нелегко: на кордоні кілометрові черги
Новини
22.12.2016
Депутати міськради не підтримали рішення про придбання нових тролейбусів: О. Каспрук звернувся до чернівчан
Новини
22.12.2016
Під стінами облради пікет мисливців: активісти вимагають, щоб лісові угіддя не передавали у приватну...
Новини
22.12.2016
В місті пройшов семінар з питання попередження надзвичайних ситуацій
Новини
22.12.2016
Залишайся з нами
0
Послідовники
слідувати
0
Сподобалося
так
0
Абоненти
підписуватися
©
langate.ua