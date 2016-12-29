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четвер, Грудень 29, 2016
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пл. Філармонії
пл. Соборна (камера 2)
пл. Соборна (камера 1)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
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20 сесія Чернівецької міської ради 29.12.2016
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20 сесія Чернівецької міської ради 29.12.2016
29.12.2016
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