21 березня по вулиці Емінеску без води

У вівторок, 21 березня, у Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це інформує “Чернівціводоканал”.

Відключення води відбудеться у зв’язку з заміною ділянки трубопроводу подачі холодної води в районі будинків № 15 – №17 по вулиці Ентузіастів.

Відтак, з 9:00 до 21:00 без води будуть наступні вулиці: Воробкевича; Івасюка; Ентузіастів; пров. Ентузіастів; Комарова, 7; 7А; 9; 9А; 9Б та прилеглих.