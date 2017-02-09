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четвер, Лютий 9, 2017
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пл. Філармонії
пл. Соборна ( камера 1)
пл. Соборна ( камера 2)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
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21 сесія Чернівецької міської ради 09.02.2017 ч.2
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21 сесія Чернівецької міської ради 09.02.2017 ч.2
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