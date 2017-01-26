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четвер, Січень 26, 2017
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Веб-камери
пл. Філармонії
пл. Соборна (гірка)
пл. Соборна (ялинка)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
Центральна площа
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21 сесія Чернівецької міської ради 26.01.2017 ч.2
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21 сесія Чернівецької міської ради 26.01.2017 ч.2
26.01.2017
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