У середу, 22 листопада, у Чернівцях без світла опиниться декілька десятків вулиць. Про це пише “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:
вул.Вижницька 22-42, 37-61
вул.Вижницька 44-76,76а,63-79
1-й пров.Вижницький 1-9,2-10,
2-й пров.Вижницький 1-9,2-8,
вул.Владивостоцька 1, 2,2а
вул.Глинницька 1,3,2-16
вул.Глинницька 16а-28,7,9
вул.Кельменецька 2-8,
вул.Межибрiдська 14-22, 21-25
вул.Нішенського 1-5, 2-6
вул.Прикарпатська 6-16,5-13
вул.Сахалінська вся
вул.Сочинська 6,8,16
вул.Тiмiрязєва 11-27, 14,18-30
2. Через заміну провода з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Кармелюка 1-7,2-6
вул.Наливайка 1-13,2-12,
вул.Л.Кобилицi 37-55, 36-72
3. Через заміну опор з 22 до 24 листопада щодня з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Корсунська 1-13, 2-54
вул.Левадна 1-11,
22 листопада у Чернівцях без світла опиниться декілька десятків вулиць
У середу, 22 листопада, у Чернівцях без світла опиниться декілька десятків вулиць. Про це пише “Чернівціобленерго”.