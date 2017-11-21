У середу, 22 листопада, у Чернівцях без світла опиниться декілька десятків вулиць. Про це пише “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Вижницька 22-42, 37-61

вул.Вижницька 44-76,76а,63-79

1-й пров.Вижницький 1-9,2-10,

2-й пров.Вижницький 1-9,2-8,

вул.Владивостоцька 1, 2,2а

вул.Глинницька 1,3,2-16

вул.Глинницька 16а-28,7,9

вул.Кельменецька 2-8,

вул.Межибрiдська 14-22, 21-25

вул.Нішенського 1-5, 2-6

вул.Прикарпатська 6-16,5-13

вул.Сахалінська вся

вул.Сочинська 6,8,16

вул.Тiмiрязєва 11-27, 14,18-30

2. Через заміну провода з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Кармелюка 1-7,2-6

вул.Наливайка 1-13,2-12,

вул.Л.Кобилицi 37-55, 36-72

3. Через заміну опор з 22 до 24 листопада щодня з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Корсунська 1-13, 2-54

вул.Левадна 1-11,