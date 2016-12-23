22-річна чернівчанка примушувала молодих дівчат займатися проституцією

Чернівчанка спільно з двома знайомими примушувала молодих дівчат до проституції.

Про це у п’ятницю, 23 грудня, повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП України в Чернівецькій області Ігор Єремія.

Спочатку 22-річна жителька Чернівців знаходила привабливих дівчат, знайомилася з ними. Згодом декілька разів зустрічалася з ними, проводила час та ділилась наркотичними речовинами.

У ході зустрічей дівчина пропонувала новим знайомим розкішне життя, однак для цього необхідно було надавати клієнтам сексуальні послуги.

Як зазначили у поліції, 5 фігуранток, були із забезпечених сімей – навіть мають власні автомобілі. Тому, коли дівчата планували залишити такий заробіток, їм погрожували фізичною розправою.

Відомо, що у справі фігурують навіть неповнолітні.

Окрім організації проституції, 22-річна дівчина продавала канабіс та амфетамін. Для цього створила у соцмережі спеціальну групу. Бажаючі придбати дозу наркотиків писали адміністраторам такої групи та отримували адресу електронного гаманця. Після перерахування грошей покупці отримували фотографії місця закладки наркотиків.