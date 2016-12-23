22-річна чернівчанка примушувала молодих дівчат займатися проституцією

Чернівчанка спільно з двома знайомими примушувала молодих дівчат до проституції.
Про це у п’ятницю, 23 грудня, повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП України в Чернівецькій області Ігор Єремія.
Спочатку 22-річна жителька Чернівців знаходила привабливих дівчат, знайомилася з ними. Згодом декілька разів зустрічалася з ними, проводила час та ділилась наркотичними речовинами.
У ході зустрічей дівчина пропонувала новим знайомим розкішне життя, однак для цього необхідно було надавати клієнтам сексуальні послуги.
Як зазначили у поліції, 5 фігуранток, були із забезпечених сімей – навіть мають власні автомобілі. Тому, коли дівчата планували залишити такий заробіток, їм погрожували фізичною розправою.
Відомо, що у справі фігурують навіть неповнолітні.
Окрім організації проституції, 22-річна дівчина продавала канабіс та амфетамін. Для цього створила у соцмережі спеціальну групу. Бажаючі придбати дозу наркотиків писали адміністраторам такої групи та отримували адресу електронного гаманця. Після перерахування грошей покупці отримували фотографії місця закладки наркотиків.
Ой умора. повесили всю деятельность шаламбы на 22 летнюю соску.