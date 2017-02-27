Закрити
Головна
Веб-камери
Панорама Чернівців
пл. Філармонії
пл. Соборна ( камера 1)
пл. Соборна ( камера 2)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
Центральна площа
Про нас
понеділок, Лютий 27, 2017
Головна
Веб-камери
Панорама Чернівців
пл. Філармонії
пл. Соборна ( камера 1)
пл. Соборна ( камера 2)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
Центральна площа
Про нас
додому
Відео
22 сесія ч.3 Чернівецької міської ради 27.02.2017
Відео
Діяльність влади
Сесії міської ради
22 сесія ч.3 Чернівецької міської ради 27.02.2017
27.02.2017
СТАТТІ ПО ТЕМІ
Відео
22 сесія Чернівецької міської ради 27.02.2017
Новини
Депутати міськради не захотіли присвоїти гімназії №6 ім’я Олександра Доброго
Відео
21 сесія ч5 Чернівецької міської ради 23.02.2017
БЕЗ КОМЕНТАРІВ
НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ
скасувати відповідь
вісім
×
=
сорок
Останні новини
На Буковині австрійські кошти отримають 10 громад
Новини
27.02.2017
На Буковині в аваріях постраждало 6 осіб. Серед потерпілих – вагітна жінка та двоє...
ДТП
27.02.2017
На Буковині поліцейські склали на п’яного водія декілька адміністративних матеріалів
Новини
27.02.2017
На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, якого розшукували за контрабанду
Кримінал
27.02.2017
В АТО загинули двоє українських військовослужбовців
Новини
27.02.2017
Залишайся з нами
0
Послідовники
слідувати
0
Сподобалося
так
0
Абоненти
підписуватися
©
langate.ua