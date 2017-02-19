25 лютого стане відоме ім’я виконавця, який представлятиме Україну на “Євробаченні-2017”

Вже 25 лютого вся країна дізнається ім’я виконавця, який представлятиме Україну на “Євробаченні-2017”. Про це інформує ВВС Україна. Найкращий гурт, співака чи співачку обирають неабиякі судді – переможниця “Євробачення-2016” Джамала, продюсер Костянтин Меладзе і Андрій Данилко. Третій півфінал національного відбору на “Євробачення-2017” виграли O.Torvald та MELOVIN.

О.Torvald (Оторвальд) — український рок-гурт, що складається з 5-ти учасників. Був заснований 2005 року в Полтаві. Вже 2006 року музиканти переїхали до Києва. Перший студійний альбом «O.Torvald» вийшов 2008 року. Станом на 2016 рік гурт має 6 платівок.

Костянтин Бочаров (MELOVIN) – український поп-співак. У 2015 році Костя вирішив спробувати свої сили у вокальному шоу Х-Фактор. Хлопець вдало подолав усі етапи відбору та прямих ефірів і врешті став переможцем 6 сезону.

Гурти перемогли за результатами голосування суддів та глядачів.

У відборі також брали участь Поющие труcы, Віталій Козловський, Анастасія Прудіус, Green Grey, KADNAY, Vivienne Mort.