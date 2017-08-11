26 серпня відбудеться сходження на гору Яровицю – найвищу вершину Буковини, що входить до складу так званих Покутсько-Буковинських Карпат, висота якої становить 1574 метрів над рівнем моря.. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Захід відбудеться у рамках заходів з нагоди Дня Незалежності України та проекту «Море можливостей на горі Томнатик».

На вершині гори Яровиці відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України. У програмі заходу також виступ відомих «Гуцул Каліпсо».

Проект «Море можливостей на горі Томнатик» – експеримент зі створенням та сприйняттям сучасного мистецтва та імпровізаційної музики в природному середовищі. В рамках проекту один із куполів станції буде розмальований сакральними орнаментами української писанки. Метою проекту є використання військових об’єктів у творчих цілях. Художники розмалюють купол протягом липня-серпня 2017 року.

Благодійна складова проекту – залучення військових-учасників АТО до психологічної реабілітації після участі у військових діях на Сході України.

За детальною інформацією щодо проведення даного заходу звертайтесь до відділу з питань туризму обласної державної адміністрації: тел. (0372) 52-28-23.