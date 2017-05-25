28 травня у Чернівцях виступить гурт “Океан Ельзи”

28 травня у Чернівцях виступить відомий український рок-гурт “Океан Ельзи”. Подія відбудеться о 20:00 на стадіоні «Буковина». Концерт відбудеться у рамках нового Світового туру, який проходитиме на підтримку дев’ятого за рахунком альбому гурту, над яким музиканти «Океану Ельзи» працювали в студії влітку минулого року.

На концерті одні з найпопулярніших українських музикантів виконають як старі улюблені пісні, так і нові композиції, які ми ще не чули. З нового дев’ятого альбому фанатам вже відомі такі пісні, а також відеокліпи до них як «Мить», «Не твоя війна», а також «Життя починається знов».

Якщо Ви ще не встигли придбати квитки, це можна зробити за посиланням. Ціни варіюються від 200 до 500 грн.