30 грудня у місті відбудеться святковий флешмоб

30 грудня на Соборній площі з нагоди святкування Нового року пройде флешмоб Дідів Морозів та Снігуроньок. Про це повідомляє molbuk.ua. До дійства запрошують всіх охочих. Єдина умова – бути у костюмі Діда Мороза або Снігуроньки. На площі співатимуть новорічні та різдвяні пісні, танцюватимуть та проводитимуть конкурси з цікавими призами. Початок флешмобу о 15:00.

Флешмоб – заздалегідь спланована поява натовпу у людних місцях задля проведення акції, протесту, виконання пісні, танцю тощо.