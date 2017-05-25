30-річну буковинку ошукали шахраї на 5 тисяч гривень, пропонуючи їй дорогий приз

Днями до поліції звернулась 30-річна жителька Вижницького району, яка повідомила, що шахраї заволоділи її коштами.

Поліцейські з’ясували, що потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що вона виграла автомобіль. Жінка зайшла на вказаний сайт, де знайшла номер куди необхідно зателефонувати.

Невідомий на іншому кінці слухавки повідомив, що для отримання призу жінці необхідно було сплатити податок у розмірі 5 000 гривень.

Через деякий час жінка сплатила вказану суму, проте автомобіль так і не отримала. До того, номер за яким вона телефонувала більше не обслуговувався.

Відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці закликають буковинців, бути обережними, а також перевіряти сумнівні сайти за за url-адресою за допомогою сервісу Департаменту кіберполіції «Stop Fraud».