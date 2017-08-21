31 серпня відбудеться сесія Чернівецької міськради

31 серпня 2017 року о 10:00 в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

Депутати міськради спробують розглянути 38 питань.

Зокрема: Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року;