31 серпня відбудеться сесія Чернівецької міськради

31 серпня 2017 року о 10:00 в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

Депутати міськради спробують розглянути 38 питань.

 Зокрема: Про звіт  про виконання міського бюджету за  І півріччя 2017 року;

  • Про затвердження Положення про департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради в новій редакції;
  • Про погодження Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» на 2017 рік;
  • Про затвердження Положення про порядок надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способи їх відшкодування та інші.

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