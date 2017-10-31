Сьогодні, 31 жовтня, значна частина Чернівців опинилася без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Рокитнянська 26-42, 37-63 вул.Селезнiвська 2-14А вул.Хмелiвська 31-39 вул.Хотинська 42-54 вул.Ягiдна 53-93,62 вул.Ягiдна 1-17, 8-20 1-й пр. Рокитнянський 1-21, 2-10 вул.Хотинська 10-40,40а(магазин) вул.Хотинська 41-77 вул.Калинiвська 1-11, 10-16 вул.Калинiвська 13-41, 20-38 2-й пров.Калинiвський весь 3-й пров.Калинiвський 1-5, 2-10 вул.Рiчна 2, 2а вул.Калинiвська 18 1-й пров.Калинiвський 1-5,5а, 2-14,14а вул.Селезнiвська 22-30А, 9А-21 вул.Межирiченська 18-36А; 9-15 вул.Селезнiвська 1-9, 14-20 пров. Селезнiвський 1-5, 2-10 пров. Межирiченський 1-21, 2-14, вул.Рiчна 1-21, 4-12 пров. Рiчний 02.окт пров. Рiчний 1-25, 12-40 вул.Сiчова 1-9, 2-32 Ткачука 1,2-42 Ткачука 44,46 пров. Ткачука 1-7,7а, 2-12 пров. Ткачука 11-21,14-26 вул.Межирiченська 2-16; 1-7 вул.Молодогвардійська 1,1а,2-10 вул.Ткачука 62а,64а,64б,66-72 вул.Новгородська 7-39, 39а вул.Сiчова 83-89а,84-116 вул.Ткачука 3-35,35а,76-102 вул.Новгородська 1-5,2-8 вул.Сiчова 47-81, 82 Сiчовий тупик 1,3-11 вул.Ткачука 1а,1б,1в,1г,1д вул.Нова 1-13, 2 вул.Новожучкiвська 1-21, 2-28 вул.Робоча 1-25, 2-10 вул.Рокитнянська 1-35, 2-24 2-й пр. Рокитнянський 1-5,2 3-й пр. Рокитнянський вул.Ягiдна 42-54 вул.Голубiвська 2-4, 1-9 вул.Сiчова 11-21.42-50 вул.Мамiна–Сибiряка 1-19, 2-18 вул.Ткачука 48-64 вул.Голубiвська 6-18, 11-25 вул.Молодогвардійська 3б,5а,12а вул.Сiчова 23-45, 52-80,38 вул.Суходольська 1-9, 2-18.18а вул.Вiльховецька 1-19, 2-28 вул.Хмелiвська 1-29, вул.Слобiдська 2-46,46а

2. Через проведення техобслуговування з 9:30 до 13:00 без світла будуть:

вул.Горького 19,22-28 вул.Хмельницького Б. 25-45,26-34 вул.Хмельницького Б. 47-53, 36-40 вул.Новікова-Прибоя 1-7,2-12

3. У зв’язку з проведенням техобслуговування з 9:30 до 13:00 без світла будуть:

вул.I. Богуна 2-30, 1-19 вул.Горького 30,21 (пiцца) вул.Горького 23 (Пед.коледж) вул.Толстого Л. 16, 18, 19, 21 вул.Хмельницького Б. 1-23, 2-24 тупик Хмельницького весь тупик Хмельницького 3 (вiзерунок) вул.28 Червня 33 («Кафетерій») вул.Переяславська 14-34,11-27

4. Через монтаж СІПа по приєднанню з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Гречаного 1-41, 2-32 вул.Пархоменко 11-17,10-26 ІІ пров. Пархоменко 1-15,2-10 ІІІ пров. Пархоменко 1-11,