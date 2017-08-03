4 серпня на Соборній площі відбудеться виставка техніки та озброєння

У п’ятницю, 4 серпня, о 12:00 у Чернівцях на Соборній площі відбудеться виставка техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Фейсбук. Захід буде приурочено до другої річниці створення Національної поліції України.

Про специфіку своєї роботи розкажуть працівники спецпідрозділу «КОРД», роти поліції особливого призначення, кінологічного центру, вибухотехнічного відділу, поліції охорони та патрульної поліції.

Також в програмі концерт духового оркестру.