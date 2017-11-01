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середа, Листопад 1, 2017
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Веб-камери
Панорама Чернівців
пл. Філармонії
пл. Соборна ( камера 1)
пл. Соборна ( камера 2)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
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41 сесія Чернівецької міської ради 01.11.2017р.
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41 сесія Чернівецької міської ради 01.11.2017р.
01.11.2017
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