41 сесія Чернівецької міської ради 26.10.2017р. (Наживо)

Депутати мають розглянути 42 питання.

Зокрема такі: Про внесення змін до комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., на 2016-2018 роки. Про затвердження Комплексної програми наркополітики м.Чернівців «Спільними зусиллями за здоров’я і безпеку» на 2018-2020 роки. Про затвердження Програми утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (фасадів) багатоквартирних будинків м.Чернівців на 2018-2027 роки. Про затвердження в новій редакції Статутів комунальних бюджетних установ культури. Про розгляд звернень юридичних осіб щодо надання земельних ділянок в постійне користування, та внесення змін до окремих пунктів рішень міської ради з цих питань тощо.