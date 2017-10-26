5-річному чернівчанину необхідна допомога небайдужих

5-річний Денис Мігальчан потребує термінової допомоги небайдужих. У хлопчика діагностували пухлину. Денис є внуком чернівецького волонтера Василя Шкробанця. “Терміново потрібна допомога голові ГО КШ Шкробанцю Василю Дмитровичу. З початком війни на Сході України він створив організацію, об’єднав зусилля волонтерів, підтримував наших бійців в АТО, сам не раз виїжджав на передову, збирав волонтерські пожертви та відправляв передачі, організовував волонтерські акції, допомагав пораненим у військовому госпіталі та в центрі для реабілітації. Зараз у його внука Мігальчана Дениса Сергійовича діагностували важку хворобу – пухлину. Хлопчику лише 5 років. Він лікується в Києві у дитячій клініці Охматдит. Лікування дуже дороговартісне. Просимо підтримати, чим зможете”, – пише агенція “0372” з посиланням на Л.Василик.

Картка Приватбанку 4149 4996 4984 5052 – Мігальчан Галина Василівна (мама).