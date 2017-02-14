5 романтичних та цікавих фільмів до Дня всіх закоханих

Сьогодні кожен хоче відчути себе коханим. Хтось ніжиться у обіймах коханої, хтось, вставши раніше потрібного, готує романтичний сніданок, а хтось просто привітає подружок та маму з татом. День всіх закоханих не лише для тих, хто має другу половинку, а й для тих, хто шукає її, або ж навіть відчуває гармонію наодинці з собою. Як би там не було, цей день є чудовим приводом створити святкову та романтичну атмосферу. Готувати з коханим вечерю, запросити на побачення друга з соцмереж, піти з подругою на романтичну комедію у кіно, або набрати гарячу ванну, осипати її пелюстками троянд, запалити свічки та трохи відпочити. Для тих, хто вирішив святкувати цей день з другою половинкою, сестрою, братом, мамою, татом, друзями чи сам, команда chv.tv приготувала список 5 надзвичайно ніжних, романтичних фільмів для створення атмосфери кохання:

“Коли Гаррі зустрів Саллі” 1989рік

Чи варто йти проти долі? Коли життя знову і знову зводило Гаррі та Саллі, вони тільки сміялися – всяке буває! Але через роки, почали замислюватися: а може, сама доля готує їм спільне майбутнє? Ні, ні, не коханцями, а просто … друзями. Мелодраматична картина «Коли Гаррі зустрів Саллі» піднімає непросту тему дружби між чоловіком та жінкою. В особистому житті обох щось не ладиться: від Гаррі пішла його дружина, Саллі кинула бойфренда, коли зрозуміла, що він не збирається брати її в дружини. Гаррі та Саллі, об’єднанні спільним горем розбитого серці, стають близькими друзями. Вони щиро переживають за невдачі і радіють успіхам один одного, підтримують у важку годину і навіть допомагають у пошуках справжнього кохання. От тільки ніяк не можуть зустріти свою «половинку». Бути може, їм варто придивитися один до одного?

2. “Щоденник пам’яті” 2004 рік

Всесвітньо відома мелодрама, яку хочеться дивитися знову й знову. Романтична історія любові сільського хлопця Ноя та дівчини з міста Еллі, які зустрічаються одного літа, ще в дні своєї юності. Батьки Еллі проти такого союзу, адже підшукують донці статного молодика зі знатних кругів суспільства. Вони забирають дівчину у велике місто і коханим доводиться розлучитися. Еллі знайомиться з багатим Лоном і збирається вийти за нього заміж. Напередодні весілля дівчина помічає в місцевій газеті знімок, на якому Ной стоїть на фоні відбудованого старого будинку в якому колись вони так мріяли жити після одруження. Еллі вирішує навідати Ноя. Після цього життя обох кардинально змінюється…

3. “Клятва” 2012 рік

Ця історія заснована на реальних подіях, що робить її ще більш тендітною та романтичною. Двоє закоханих – Пейдж та Лео просто створені одне для одного. Їхнє кохання наче казка в реальному житті. Все змінюється, коли молодята потрапляють у автомобільну аварію. Лео швидко оговтався від травм, а Пейдж довгий час перебуває у комі. Прокинувшись з важкою втратою пам’яті, вона не пам’ятає свого чоловіка, якому знову потрібно завоювати її серце.

4. “Між небом та землею” 2005 рік

Доктор Елізабет Мастерсон – трудоголік. Вона вкладає всю себе у роботу і зовсім забуває про особисте життя. Її подруга вирішує влаштувати побачення наосліп і Елізабет погоджується. По дорозі до кафе жінка потрапляє в аварію і опиняється в комі. Молодий ландшафтний архітектор Девід, що недавно став вдівцем, намагається знайти собі відповідне житло, але більшість запропонованих варіантів його не влаштовує. Нарешті, він знаходить підходящу для себе квартиру. Однак квартира виявляється особливою – в ній він зустрічає примарну господиню будинку Елізабет. Елізабет не влаштовує дана ситуація, вона намагається вигнати Девіда, але з’ясовує, що вона – привид і не може навіть взяти який-небудь предмет. Тоді вона просто починає грати на нервах нового мешканця. Девід зі свого боку намагається вигнати її, вдавшись до допомоги священика та чаклунів. І знову ж безуспішно. Все йде шкереберть, поки Девід не вирішує з’ясувати, хто така Елізабет, і чому вона його переслідує.

5. “Привид” 1990рік

Банківський клерк Сем Уайт стає жертвою корисливих інтересів товариша по службі і друга, який обміняв його життя на 4 мільйони доларів. Після смерті Сем в образі примари повертається до своєї коханої Моллі, щоб попередити її про небезпеку. Але для цього йому доводиться звернутися за допомогою до лже-медіума Оди Мей Браун, яка після довгих років шахраювання несподівано для себе починає чути голоси з загробного світу … Історія неймовірного кохання, яке не розлучить навіть смерть.

Кохайте та будьте кохані!