5 цікавих книжок для тих, у кого завжди не вистачає часу

Читання покращує пам’ять, збагачує словниковий запас та робить людину розумнішою. Це ми знаємо з ранніх літ, коли ще була купа часу на книжки про Гаррі Поттера, Пеппі Довгопанчоху та маленьку Люсі Певенсі з “Хронік Нарнії”. В дитинстві можна було губитися в неймовірних історіях, забувати власне їм’я та ставати частиною фантастичних світів. Втім, дитинство минає швидко, і з дорослішанням у нас з’являються нові проблеми, більше відповідальності та зовсім мало часу. Університет, проекти, робота, діти, плата за рахунки – в такому ритмі часто не знаходиш часу навіть на спокійний обід чи вечерю, їж нашвидкуруч бутерброд. На індивідуальний саморозвиток та читання літератури зовсім не залишається часу..Та команда chv.tv зібрала 5 неймовірно цікавих сюжетних книжок з маленькою кількістю сторінок, спеціально для тих, у кого завжди не вистачає часу:

1. “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера. (286 сторінок)

Ця книжка не дарма є у Рейтингу 100 найкращих книг усіх часів та світовим бестселером. Розповідь у книзі йде від імені 17-річного хлопчини на ім’я Голден Колфілд. Американський підліток розповідає про своє минуле та непримеренність з дійсністю, з усіма правилами, по яких живе суспільство. Голдена дуже пригнічує відсутність людяності та терпимості у стосунках між дорослими людьми. Книжка буде корисною як для підлітків, які пізнають в Голдені самих себе, так і для дорослих, які вже забули, який це важкий період в житті кожної людини.



2. “Ріта Гейворт та втеча з Шоушенка” Стівена Кінга. (192 сторінки)

Розповідь у книзі йде від імені Реда, який відбуває покарання у в’язниці Шоушенк. Його друг, Енді Дюфрейн, є головним героєм книги, якого було засуджено за вбивство, яке він не вчиняв. Енді виявляє, що стіни у його камері є вогкими та легко розсипаються. Чоловік вирішує втекти з Шоушенка, та чи вдасться це йому..?



3. “Механічний апельсин” Ентоні Берджеса. (224 сторінки)

Цей важкий філософський роман ми б радили прочитати кожному. Події відбуваються у недалекому майбутньому. Книга описує життя молодіжної субкультури, яка наджорстоко поводить себе з людьми: грабунок, побиття, насильство, приниження – буденність цих хлопчаків. Головний герой роману, Алекс – лідер банди, шістнадцятирічний випускник виправної колонії,який попри насильницькі нахили захоплюється класичною музикою. Книга написана дуже незвичною мовою – молодіжним сленгом. Повість вчить, чи можна виправити зіпсовану суспільством людину.



4. “Океан в кінці дороги” Ніла Геймана. (320 сторінок)

Книга, у жанрі фентезі, йде від імені безіменного героя. Він гуляє по фермах в Англії й неочікувано натрапляє на будинок, в якому живуть боги. Ці боги займаються тим, що граються в людей..



5. “Милі Кості” Еліс Сіболд (384 сторінок)

Книга є фактично завуальованою та перебільшеною автобіографією, адже події, описані тут, сталися з самою письменницею. Історія розповідається від імені маленької дівчинки Сьюзі Селмон, яку у віці 14 років жорстоко згвалтували та вбили. Дівчинка потрапляє на небо й звідти слідкує за тим, як її родина намагається викрити вбивцю та переживає трагедію утрати доньки та сестри…