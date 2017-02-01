6 лютого починається реєстрація на основну сесію ЗНО

6 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляє acc.cv.ua. Зареєструватися на ЗНО можна буде з 10:00 6 лютого до 17 березня. Як відомо, основна сесія триватиме з 23 травня по 16 червня. Кожен абітурієнт повинен зареєструватися на обов’язкові предмети. У 2017 році це українська мова та література, а також історія України або математика. Результати цих предметів також будуть зараховані, як ДПА, та підуть оцінками в атестати абітурієнтів. Ще один предмет – четвертий, громадяни мають право обрати самостійно з 12 доступних.

Окрім цього, відомо також, що з 3 до 20 травня пройде реєстрація на додаткову сесію ЗНО для учасників АТО та осіб, що проживають на неконтрольованих територіях. Додаткова сесія пройде з 3 по 12 липня.