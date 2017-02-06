У понеділок, 6 лютого, розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання.

Охочі повинні заповнити спеціальну реєстраційну картку, яка розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для цьогорічних випускників першим обoв’язковим пpeдметом у тecтуванні буде українська мова та літepaтура. Другий предмет – математика або історія. Третій із запропонованого переліку – математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія.

Також охочі можуть скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим.

Реєстрація на проходження ЗНО триватиме до 17 березня.