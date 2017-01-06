6 січня – Святий вечір

6 січня увесь православний світ, що живе за Юліанським календарем відзначає Святий вечір. Цього дня господині готують багато смаколиків, втім основною стравою є – різдвяна кутя.

Загалом у цей вечір необхідно готувати пісні страви. За традиціями, деякі українці готують 12 страв на честь 12 апостолів. Зокрема, кутю, пісний борщ, голубці з пшоном, салат з капусти, тушковану капусту з грибами, варену картоплю та квасолю, вареники з картоплею, узвар тощо.

Втім, не всі поспішають готувати так багато страв.

«Я не готуватиму усі 12 страв, адже їх ніхто не з’їсть. Приготую для сім’ї кутю, вареники з вишнею, тушену картоплю з грибами, квасолю та узвар», – розповідає чернівчанка Марія Руснак.

«У цей день до мене приїжджають діти, внуки, тому готуватиму усі 12 страв», – ділиться жителька Глибоччини Стефанія Никуляк. «Дуже люблю це свято, адже це можливість побути з рідними, яких так довго не бачив».

На Буковині дотримуються чимало традицій у Святвечір. Зокрема, ставлять під стіл сіно «щоб худоба та вівці водилися». Не забувають господині про зерно, яке посипають на стіл, а потім застилають біло скатертиною.

На святковому столі кладуть багато пісних страв. Перед вечерею сім’я запалює свічку та читає «Отче наш». На згадку про померлих предків святковий стіл не прибирають, а на підвіконня ставлять кутю.