60-річний чоловік у Гонконзі вчинив самопідпал в метро: 17 постраждалих

Надзвичайна ситуація трапилася у Гонконзі. 60-річний чоловік здійснив самопідпал прямо посеред вагону метро. В результаті трагедії постраждало 17 осіб. Про це повідомляє ТСН. Перш ніж здійснити самопідпал, 60-річний чоловік сказав собі: “спалю тебе до смерті”. Чоловік підпалив горючі реагенти у вагоні. Його вже заарештували. Жертви пожежі у метро отримали серйозні опіки, двоє з них у критичному стані. Пасажири також постраждали від вдихання шкідливих парів речовини.

Влада не розглядає інцидент як терористичний напад, оскільки очевидно, що чоловік має особисті проблеми.