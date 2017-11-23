65-річна чернівчанка потрапила під колеса авто на пішохідному переході (ФОТО)

У Чернівцях сталася чергова ДТП: авто збило жінку на пішохідному переході. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Подія сталася 22 листопада увечері. 29-річний житель міста Чернівці, керуючи автівкою марки “Деу Ланос”, допустив наїзд на 65-річну громадянку на вулиці Гагаріна. Потерпілу, з переломом плечової кістки, госпіталізовано.

Медичне освідчення показало, що водій транспортного засобу був тверезий.

За фактом даної ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.