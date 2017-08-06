7 серпня у Чернівцях відбудеться відкриття громадського простору “Маяк на Пруті”, а також офіційний старт проекту «ПРУТ заново”. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Захід відбудеться о 18:00 за адресою: вул. Донбасівська, 6 , на території міського пляжу.

Для відвідувачів гратимуть діджеї: Webber, Sublimate Key та Mazhar.

«ПРУТ за́ново» − це ідея культурної інтеграції річки, метою якої є перетворення набережної на сучасну зону рекреації, район розваг та культури. Мета проекту − продемонструвати нові функції й можливості цієї території, привернути увагу до її перспективних об’єктів, наповнити їх новими сенсами й значеннями.

«Маяк» − нова локація на березі р. Прут, перша партисипативна культурна платформа в Чернівцях, де кожен охочий зможе організувати власну подію. Простір буде відкритий для всіх проявів культури (музики, кіно, театру, танцю, сучасного мистецтва), освіти, творчості та відпочинку.