8 серпня до Чернівців приїде делегація Представництва ЄС

8 серпня у Чернівцях планується візит делегації Представництва ЄС. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 8-10 серпня в приміщенні обласної державної адміністрації.

В рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні» відбудуться зустрічі – дискусії з представниками Чернівецької ОДА, Чернівецької міської ради та партнерами ЄС. Метою зустрічей є презентація можливостей та перспектив розвитку для регіонів, що може запропонувати Представництво ЄС для України. Також, запланована низка заходів, зокрема зустрічі з молоддю, громадськими активістами, представниками бізнесу, медіа регіону тощо.