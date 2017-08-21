8 українських фільмів братимуть участь у відборі на “Оскар”  

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у відборі національних фільмів у ювілейній 90-й церемонії “Оскар” в номінації “Найкращий фільм іноземною мовою” і обрав вісім фільмів-фіналістів.
Про це комітет повідомив на сторінці у Facebook.
Цьогоріч у відборі беруть участь 8 фільмів: “Війна химер” (режисери Анастасія Старожицька і Марія Старожицька) “Dzidzio Контрабас” (режисер Олег Борщевський), “Жива” (режисер Тарас Химич), “Микита Кожум’яка” (режисер Манук Депоян), “Рівень чорного” (режисер Валентин Васянович), “Стрімголов” (режисер Марина Степанська), “Червоний” (режисер Заза Буадзе) та “Чужа молитва” (режисер Ахтем Сеітаблаєв).
1 з 8
29-го серпня у Києві відбудуться прес-показ фільму-претендента від України.