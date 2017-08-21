8 українських фільмів братимуть участь у відборі на “Оскар”  

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у відборі національних фільмів у ювілейній 90-й церемонії “Оскар” в номінації “Найкращий фільм іноземною мовою” і обрав вісім фільмів-фіналістів.

Про це комітет повідомив на сторінці у Facebook.