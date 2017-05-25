800 антиукраїнських груп: в СБУ пояснили, навіщо потрібне блокування російських соцмереж

В Службі безпеки України пояснили, навіщо потрібне блокування «ВКонтакте», «Однокласники», «Яндекс» та інших російських сайтів.

Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, у російських соцмережах «Вконтакте» та «Однокласники» було близько 800 антиукраїнських груп, адміністратори яких не реагували на звернення СБУ щодо функціонування антиукраїнських груп.

В. Грицак зазначив, що в нашій країні поки не розроблений механізм блокування інтернет-ресурсів. Тому було вирішено закрити російські соцмережі, де використовують «російську ідеологічну машину для формування в свідомості громадян того, що їм потрібно».

Загалом актиукраїнських груп у соцмережах є дуже багато, але найнебезпечніша є «Синій кит», яка підштовхувала підлітків до самогубства.