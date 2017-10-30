9 буковинців у дачному будинку виготовляли наркотики, які потім збували до ЄС (ВІДЕО, ФОТО)

У Чернівецькій області співробітники СБУ спільно з поліцією, прокуратурою та прикордонниками викрили діяльність групи осіб, які займались виготовленням, збутом та контрабандою наркотиків.

Встановлено, що 9 місцевих жителів виготовляли амфетамін в одному з дачних будинків поблизу Чернівців.

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Обладнання для виготовлення наркотичних речовин ділки замовляли через поштові відправлення на підставну особу. Щотижня зловмисники в підпільній “лабораторії” виготовляли близько кілограма амфетаміну, частину якої відправляли до країн Європи через приватних перевізників.

Окрім того, затримані організували канал постачання на територію України забороненого лікарського засобу, до складу якого входять наркотичні речовини. Такий препарат спільно марихуаною, амфетаміном, екстазі, особи реалізовували оптовим наркодилерам, які збували заборонений товар наркозалежним буковинцям.

У ході обшуку дачного будинку правоохоронці вилучили амфетамін, наркомісткі таблетки, згортки з канабісом, прекурсори тощо. також в осіб було виявлено зброю бойові набої різного калібру, 600 грамів тротилу.

Учасникам організованого угруповання оголошено підозру, – прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.