9 листопада відзначають День української писемності та мови

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 «Про День української писемності та мови».

У День української писемності та мови за традицією покладають квіти до пам’ятника Несторові-літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова тощо.

Також цього дня на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року.

Сьогодні для написання диктанту в Чернівцях працюватимуть два локальні центри – в ЗОШ №1 та ЗОШ №5, – де всі бажаючі можуть приєднатися до участі у Всеукраїнській акції.

Радіодиктант звучатиме на Першому каналі Українського радіо о 12.30 годині.