9 лютого в Україні стартує прем’єра “П’ятдесят відтінків темряви”

Для багатьох прихильниць та прихильників творчості Е.Л. Джеймс завтра визначний день, адже саме 9 лютого в Україні стартує прем’єра показу другої частини еротичної мелодрами “П’ятдесят відтінків темряви”.

У фільмі грають вже знайомі нам Дакота Джонсон, Джеймі Дорнан, Кім Бейсінгер. Світова прем’єра відбулася сьогодні, 8 лютого.

У новій частині після подій попереднього фільму Анастейша хоче розірвати стосунки з Крістіаном,проте він переконує її продовжити зустрічатись, але на її умовах.

У чернівецьких кінотеатрах вже з’явилися сеанси на цей фільм. Якщо хочете налаштуватися на хвилю Дня всіх закоханих, пропонуємо вам переглянути цю стрічку.

А ось і трейлер: